Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das trifft sicher auch auf die musikalischen Vorlieben der Menschen zu. Doch wie jeder ein Lieblingsgericht besitzt, besitzt auch jeder ein Lieblingslied oder -musik. Doch was hören die Menschen in unserer Region eigentlich am liebsten? Das Musikportal Spotify hat für diese Zeitung die Lieblingsstücke und -künstler der Westerwälder analysiert und eine Top 10 nach Städten zusammengestellt.