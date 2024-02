„Bei uns in der Familie war es früher schon so, dass man Vorteile, die man vergeben kann, auch weitergeben sollte“, sagt Alfred Müllers. Mit diesem Satz in seiner Dankesrede macht der 93-jährige Vorstandssprecher des 1. FFC Montabaur, der gerade die bronzene Ehrennadel aus den Händen der Sportkreis-Vorsitzenden Susanne Bayer überreicht bekommen hat, deutlich, warum sich die vielen jungen Nachwuchssportler und deren Vereinsvertreter versammelt hatten.