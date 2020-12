Westerwald/Rhein-Lahn

Gute Musik, sportliche Aktivitäten und Rätsel in einem neuen Escape-Room – das alles bietet die Katholische Fachstelle für Jugendarbeit neuerdings unter dem Markennamen EX-Event an. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Westerwald und in weiten Teilen des Rhein-Lahn-Kreises. Dahinter steht ein junges Team aus fünf Angestellten und vielen freiwilligen Helfern. Die Fäden laufen bei Marco Rocco und Lukas Winkler beim Katholischen Bezirksamt in Montabaur zusammen. Die Veranstaltungsreihe sei aber kein verkappter Missionierungskurs, versichern die Organisatoren. Das Team stehe auf Wunsch auch für Gespräche zur Verfügung, aber in erster Linie geht es um die Events.