Plus Marienstatt Spielbreite der Rieger-Orgel präsentiert: Zwei Konzerte runden das Orgeltriduum in Marienstatt ab i Christian Ott, Organist aus Versailles, begeisterte jetzt an Rieger-Orgel und Harmonium in der Abteikirche Marienstatt. Foto: Röder-Moldenhauer Zwei bemerkenswerte Konzerte haben das Orgeltriduum in Marienstatt abgerundet. Dafür sorgten einerseits der Weimarer Organist Martin Sturm sowie Christian Ott aus Versailles, wie aus Presseinformationen des gastgebenden Musikreises Marienstatt hervorgeht. Lesezeit: 3 Minuten

Martin Sturm reiste mit schwerem Gepäck an, denn im Zentrum seines Programms stand Arnold Schönbergs Opus 40, die „Variations on a Recitative“, ein selten zu hörendes Orgelmonumentum aus dem Jahre 1941, das aufgrund seines Anspruchs an Instrument und Interpreten als extrem herausfordernd gilt. Ganz der Zwölfton-Reihentechnik verschrieben, geht es dynamisch ...