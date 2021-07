Die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen möchte ein Pilotprojekt in Sachen Sperrmüll starten und versuchsweise für drei Jahre diesen Müll nur noch auf Bestellung abholen lassen. Der Grund: Immer wieder wird insbesondere in der Stadt Höhr-Grenzhausen Müll an die Straße gestellt, der nicht als Sperrmüll gilt und deshalb stehen bleibt. Darunter Motorhauben, Fenster und ganze Holzvertäfelungen. Als Sperrmüll gilt landläufig jedoch nur, was man bei einem Umzug auch in einen Möbelwagen packen würde.