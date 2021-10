Fünf Partner, ein Ziel: In einer großen Gemeinschaftsaktion wollen die vier Nachbarorte Atzelgift, Streithausen, Luckenbach und Limbach zusammen mit dem Verein Nistertaler Sportfreunde Atzelgift-Luckenbach den in die Jahre gekommenen Tennenplatz, der sich in der Gemarkung und im Eigentum von Streithausen befindet, in einen modernen Kunstrasenplatz umwandeln.