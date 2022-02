Über eine Spende in Höhe von 11.250 Euro konnte sich jetzt die Unnauer Patenschaft (UP) freuen. Das Geld wurde von den Mitgliedern des Internetforums des Vereins Analogue Audio Association zur Verfügung gestellt. Den symbolischen Spendenscheck überreichte Christoph Held aus Kirburg an Michael Wiedemann und Marvin Kraus von der UP.