Spendenaktion gestartet: Wertvolle Hilfe für die Kitas im Flutgebiet

„Das Schicksal der von der Flutkatastrophe getroffenen Menschen hat uns und die Kinder sehr bewegt. Wir waren teilweise selbst vor Ort und konnten uns ein Bild von der schlimmen Lage machen“, erklären Anna Carina Weber, Kita-Koordinatorin der Pfarrei St. Bonifatius Wirges, und Katharina Klein, Kita-Koordinatorin der Pfarrei St. Peter Montabaur.

Nach einem Hilferuf aus dem Nachbarbistum Trier hätten die Kita-Koordinatorinnen aus Rheinland-Pfalz zusammen mit ihren elf Pfarreien, in deren rund 50 Einrichtungen etwa 4000 Kinder betreut werden, schnell die Spendenaktion ins Leben gerufen. „An den Kindern, die in den vom Hochwasser verwüsteten Einrichtungen betreut werden, geht die Katastrophe nicht spurlos vorüber“, sagen sie.

Denn diese Kinder haben nicht nur die eigene Familie, sondern auch die Mitarbeitenden der Einrichtungen im Ausnahmezustand erlebt. Weil Spielmaterial unbrauchbar und Räume nicht mehr nutzbar seien, müssten die Kinder getrennt und in anderen Einrichtungen betreut werden.

„In unserer Funktion als Träger für katholische Kitas wissen wir, wie wichtig funktionierende Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung sind. Es ist uns daher ein Anliegen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kinder bald wieder in einem sicheren und vertrauten Umfeld aufwachsen können“, erklären die beiden Initiatorinnen der Spendenaktion. „Wir freuen uns über jede noch so kleine finanzielle Spende, die dazu beiträgt, dass die Kindertagesstätten wieder aufgebaut und geöffnet werden können.“

Noch bis Oktober bitten die Einrichtungen und Pfarreien mit kleinen Aktionen und Angeboten um Spenden. Auch Spenden über ein Spendenkonto sind möglich: Commerzbank AG Limburg, IBAN DE08 5114 0029 0370 0010 00, BIC COBADEFFXXX, Verwendungszeck: 404220-1100004600-710180. Wer eine Spendenquittung benötigt, sollte im Betreff seine Adresse angeben.