Spenden aus Wirges helfen indischen Kindern

Mit einem Spendenaufruf hatte die Pfarrei St. Bonifatius Wirges darum gebeten, die Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) in Indien in ihrem Einsatz für das Leben und Überleben von Menschen in Indien, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind, zu unterstützen. Aufgrund zahlreicher Spenden und Zuwendungen nahm jetzt Schwester Gonzalo, die ehemalige Generaloberin der Dernbacher Schwestern, einen symbolischen Scheck über insgesamt 27.000 Euro vor der Grotte im Schatten des Westerwälder Domes in Empfang. Tatsächlich ist das Geld bereits an die entsprechenden Stellen überwiesen worden.