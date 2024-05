Spektakuläres Konzert in Höhr-Grenzhausen: The Paperboys bringen Kirche zum Beben

Mit einer der weltweit bekanntesten Folkbands, The Paperboys aus Vancouver in Kanada, startete die 29. Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“. Die Kleinkunstbühne Monstabor hat damit einmal mehr unbezahlbares Kulturgut im Westerwald zum Klingen gebracht. Foto: Hans-Peter Metternich