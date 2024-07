Plus Ransbach-Baumbach

SPD-Mitglied mit anonymem Brief attackiert: Ludwig Gerhards wehrt sich

i Ludwig Gerhards hat den fünften Sitz für die SPD im Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach errungen. Dies wird ihm nun von anonymer Seite zum Vorwurf gemacht. Foto: Camilla Härtewig

Der frisch gewählte Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach ist jetzt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Bürgermeister Michael Merz verpflichte die Männer und Frauen per Handschlag, erinnerte sie an ihre Rechte und Pflichten und zeichnete langjährige Gremiumsmitglieder mit Urkunden aus. Er kündigte an, dass die eigentliche Arbeit nach der Sommerpause am Dienstag, 27. August, beginnen werde. So schnell und unspektakulär hätte dieser Abend in der Stadthalle enden können.