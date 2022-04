Die SPD in Westerburg will zur nächsten Sitzung des Stadtrates und des städtischen Bauausschusses beantragen, dass nach zwei Jahrzehnten nunmehr für die Hälfte der noch nicht erschlossenen Grundstücke im Bereich Bornwiese im Stadtteil Sainscheid Baureife hergestellt wird. Ein entsprechendes Schreiben ist an Stadtbürgermeister Janick Pape herausgegangen. Es geht um insgesamt 49 Bauplätze, die vermessen, aber nicht erschlossen sind.