Herborn

Spaziergänge mit den Küken: So läuft die Flamingoaufzucht im Tierpark Herborn

Nachdem die ersten Eier von den Eltern nicht angenommen wurden, schlüpften drei kleine Flamingos im Brutapparat und werden nun von den Pflegern im Tierpark Herborn von Hand großgezogen. Während die Eltern in der Außenanlage die Nachgelege bebrüten, wachsen und gedeihen die drei am 27 Juni., 5. Juli und 11. Juli geschlüpften Küken in Obhut des Tierpark-Teams. Wie gut das funktioniert, wurde in den vergangenen Jahren schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt und gilt nicht als selbstverständlich in der Zoowelt.