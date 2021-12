Deutschlandweit gingen in den vergangenen Tagen vermehrt Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen auf die Straße, um mit sogenannten Spaziergängen ihren Unmut über aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Einschränkungen und die aktuelle Situation kundzutun. Auch im Westerwaldkreis fanden nach Ankündigungen in sozialen Netzwerken und Messengerdiensten am Montagabend solche Protestmärsche statt.