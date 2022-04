Der symbolische Spatenstich, der jetzt in Wallmerod erfolgte, hat doppeltes Gewicht: Damit, so betont Wehrleiter Matthias Kremer, wird nicht nur der Anbau am Feuerwehrgerätehaus Wallmerod eingeläutet, sondern zugleich auch der Startschuss für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus Meudt gegeben, der Anfang Mai erfolgen soll.