Spaß an Vielfalt und Toleranz: Band „Raketen Erna“ spielte für Kinder in Ransbach-Baumbach

Kinder mit den Themen Vielfalt, Demokratie und Toleranz zu befassen, war Hintergrund der Musikveranstaltung. Eine Möglichkeit, das auf kindgerechte Weise und in einfacher Sprache zu kommunizieren, bot die Band „Raketen Erna“ mit (von links) Caroline, Tarik und Marceese in der Sportanlage in Ransbach-Baumbach. Foto: Hans-Peter Metternich