Montabaur/Westerwaldkreis

Seit 2008 bietet das Unternehmen Global Office professionelle Kommunikations-Dienstleistungen an. Stetige Expansion und Weiterentwicklung in neue Märkte und Branchen habe die Firma aus Montabaur zu einem Strategen der deutschen Wirtschaft gemacht, heißt es. Das sei im Kontext der Corona-Krise keine Selbstverständlichkeit. Daher möchte das Unternehmen gerade jetzt etwas „zurückgeben“ und durch den Bau eines neuen Schulgebäudes in Namibia den Alltag von Schulkindern schnellstmöglich verbessern.