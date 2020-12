Montabaur/Nentershausen

Mit Beginn der kalten Jahreszeit geht auch an den Schulen im Westerwald die Sorge vor mehr Corona-Infektionen um. Die Elternvertretung an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen hat sich deshalb unlängst an den Schulträger gewandt, um die kurzfristige Installation zusätzlicher Filter- und Lüftungsanlagen anzuregen. Bei der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Montabaur machte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich allerdings klar, dass er nicht mit einer schnellen Lösung des Problems rechnet.