Hof/Oberroßbach

Der Abdichtungs- und Dämmstoffhersteller Soprema hat ein zusätzliches Windrad mit einem Jahresertrag von 3000 Megawattstunden in Betrieb genommen. Die neue Windkraftanlage ergänzt den Soprema-Energiepark am Produktionsstandort in Hof/Oberroßbach, der nunmehr drei Windräder, mehrere Solaranlagen und einen Energiespeicher umfasst. Insgesamt nutzt das Unternehmen jetzt bis zu 50 Prozent erneuerbare Energien bei der Herstellung seiner Bauprodukte.