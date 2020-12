Westerwaldkreis

Eifrig schlagen die Kinder ihre Hefte auf und beginnen, die Mathematikaufgaben zu lösen. „Ihr hattet euch ja gewünscht, dass wir mit schriftlichem Addieren anfangen“, wendet sich Mirco Zey an die Mädchen und Jungen, die vor ihm auf den Schulbänken sitzen. Unterricht als Wunschkonzert? Vielleicht macht es den Mädchen und Jungen auch deshalb richtig Spaß, in die Schule zu gehen – während der Ferien. Wir haben uns beispielhaft an der Grundschule Westerburg mal angeschaut, wie die Sommerschulen so laufen.