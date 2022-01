Sollen die acht Parkplätze auf dem Hans-Schweitzer-Platz in Wirges in Zukunft wegfallen? Darüber diskutierte der Stadtrat in Wirges bei seiner ersten Zusammenkunft im neuen Jahr im großen Saal des Bürgerhauses. Just am Tag der Sitzung war ein Schreiben der Gewerbetreibenden eingegangen, in dem die an dem zentralen Wirgeser Platz anliegenden Unternehmen das Gremium darum baten, den drohenden Beschluss zu überdenken und die Parkmöglichkeit beizubehalten.