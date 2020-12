Höhr-Grenzhausen

Einen Solarpark würde die SPD-Fraktion im Höhr-Grenzhausener Stadtrat gern in der Nähe des Moorsbergstadions am Rande der Kannenbäckerstadt sehen: Zur jüngsten Stadtratssitzung hatten die Sozialdemokraten einen entsprechenden Antrag eingereicht. Dabei dachten sie, wie die Erläuterung zeigte, an eine Kahlfläche, deren Fichtenbestand dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen war.