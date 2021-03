Sogar Notfallsanitäter selbst ausbilden: Rettungswesen wurde auch in Rennerod mit den Jahren zunehmend modernisiert

Martin Haas löst 2008 Peter Müller als Leiter der Rettungsstelle ab. In den Jahren 2009 und 2010 werden in Rennerod die DRK-Rettungswache und die Räumlichkeiten für den DRK-Ortsverein erweitert. Seit 2011 verfügt man über eine gemeinsame moderne Unterkunft in der Straße „Am Markt“. Die Nachfrage nach einem Ausbildungsplatz als Rettungssanitäter, die mit einem Staatsexamen zu Ende geht, ist gegeben. Zudem können in der Renneroder Rettungswache seit September 2018 Lehrlinge ausgebildet werden, die den Beruf als Notfallsanitäter ergreifen.