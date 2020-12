Ransbach-Baumbach

Da hat sich ein junger Familienvater aus Ransbach-Baumbach (Name ist der Redaktion bekannt) jüngst höchst verwundert die Augen gerieben: Laut dem Online-Kundenportal der EVM sollte er nämlich für seine dreiköpfige Familie im neuen Eigenheim satte 212.000 Euro an Stromkosten nachzahlen. Am Ende ging der Fall für den jungen Mann und seine Familie zwar glimpflich aus und der Vorfall entpuppte sich als Softwarepanne, doch es bleibt ein bitterer Nachgeschmack.