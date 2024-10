Plus Montabaur

So viel Potenzial, sich trefflich aufzuregen: Axel Beyer verhilft in Montabaur zu befreiendem Lachen

i Was bringt es schon, scheint Axel Beyer auch gestisch zu fragen, sich über alles Mögliche aufzuregen? Seiner Meinung nach ist „Humor die einzige Lösung“, wie er dem Publikum bei einer Lesung in der Montabaurer Buchhandlung Erlesenes näherbrachte. Foto: Katrin Maue-Klaeser

„Frag doch mal die Maus“, „Wetten, dass …?“, „Boulevard Bio“ oder „Dittsche“: Dass es ihm an publikumswirksamen Ideen nicht mangelt, hat Axel Beyer über Jahrzehnte als TV-Unterhaltungschef bewiesen. Mittlerweile Mitte 70, hat der Wahl-Kölner sich aufs Bücherschreiben verlegt. Anja Müller empfing ihn in ihrer Buchhandlung Erlesenes in Montabaur.