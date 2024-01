Plus Wirges Sitzungskarneval im Bürgerhaus: Wirgeser Narren feiern bis tief in die Nacht Die Wirgeser Karnevalsgesellschaft (KG) 1954 entfachte vergangenen Samstag eine bunte Narrenrevue im gut gefüllten Bürgerhaus. Von bezaubernden Garden, mitreißenden Tanzgruppen bis hin zu humorvollen Büttenreden – der Trockensitzungskarneval bot ein vielfältiges Programm.

Die Wirgeser Karnevalsgesellschaft (KG) 1954 startete in ihren Sitzungskarneval am Samstag im gut gefüllten Bürgerhaus mit der Trockensitzung. Wie der Verein in seinem Nachbericht schreibt, eröffnete der Sitzungspräsident Dirk Kaltenbach den Abend mit dem Einmarsch der Garden, des Elferrates und der Regentin Prinzessin Lena I. „vom Dernbacher Dreieck“ mit ihrer ...