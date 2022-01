Am Ende eines anstrengenden Wettbewerbs gab's für den strahlenden Axel Moczygemba aus Hof Konfettiregen sowie einen Scheck über 1000 Euro – und natürlich den Titel „Deutschlands Putzchampion“ in der RTL2-Sendung „Putzteufelswild – An die Besen, fertig, los!“. Der 51-jährige Westerwälder setzte sich im Finale der ersten Folge knapp gegen seine Mitbewerberin Angelina aus der Schweiz, die in der Vorrunde noch seine Partnerin war, durch.