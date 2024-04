Plus Hirtscheid

Sie heißen Kupfer, spielen aber Gold: Klingendes Ausstellungsfinale in Hirtscheid

Von Gaby Wertebach

i Nach dem Konzert im Kulturgut Hirtscheid: Beatrix Binder und Achim Öchsner gemeinsam mit dem Duo „Kupfer“. Foto: Gaby Wertebach

Während der Finissage der Werke von Sonja Alhäuser hatten Beatrix Binder und Achim Öchsner das Duo Kupfer, das in der hiesigen Region noch relativ unbekannt ist, am Sonntagnachmittag in das Kulturgut Hirtscheid eingeladen. Der Anspruch und die Auswahl der Künstler, die das Ehepaar im Kulturgut präsentiert, sind hoch.