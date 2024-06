Plus Limbach

Sie hält die Schweizer Fahne hoch: Silvia Hilger aus Limbach hofft aber auch für DFB-Elf

i Die Schweizerin Silvia Hilger, die Jahrzehnte mit ihrem Mann Peter Hilger in Limbach ein renommiertes Restaurant betrieb, hofft, dass es neben der deutschen Mannschaft auch die Eidgenossen ins Achtefinale der Fußball-EM schaffen. Foto: Röder-Moldenhauer

Deutschland hat nach zwei Siegen bereits das Achtelfinale erreicht, die Schweiz steht nach ihrem Erfolg über Ungarn und dem 1:1 gegen Schottland so gut wie sicher in der K.o.-Runde der Fußball-Europameisterschaft. An diesem Sonntag treffen beide Nationalmannschaften im Gruppenspiel in Frankfurt aufeinander.