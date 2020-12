Westerwaldkreis

Ein flächendeckender Landregen ist auch für den Rest des Septembers nicht in Sicht, so die Wetterprognosen. Die Pegel von Seen, Flüssen und Bächen im Westerwald sinken. Der Bieberichsbach bei Montabaur ist im zweiten Jahr in Folge ausgetrocknet, und viele Gewässer leiden unter dem Wassermangel. Ein Verbot, aus Flüssen, Bächen und Seen Wasser zu entnehmen, gibt es im Landkreis noch nicht. Grundsätzlich aber gilt, dass Wasser nur in Handgefäßen in geringen Mengen geschöpft werden darf.