Plus Montabaur Sicherheits-Know-how aus dem Westerwald: Montabaurer Straßensperren sichern EM-Fans an vier Spielstätten Von Thorsten Ferdinand i Zufahrtssperren aus Montabaur werden auch zur Absicherung der Fanzone in Leipzig genutzt. Foto: Andre Eberhardt/Volkmann Straßen- und Verkehrstechnik Straßensperren aus Montabaur sichern Fußball-Fans in vier Großstädten ab. Innovative Technik aus dem Westerwald kommt während der noch bis zum 14. Juli, dem Tag des Finales, laufenden Europameisterschaft in Köln, Frankfurt, Berlin und Leipzig zum Einsatz. Lesezeit: 2 Minuten

In ganz Deutschland treffen sich in diesen Tagen Fußballfans, um gemeinsam zu feiern und die EM-Spiele anzuschauen. Doch überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, besteht auch ein erhöhtes Risiko für Terroranschläge. Um die Besucher der Fanmeilen in den Großstädten vor potenziellen Amokfahrern zu schützen, sichern die Veranstalter ...