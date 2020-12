Westerwaldkreis

Montabaur The Style Outlets, das Fashion Outlet Center (FOC) am ICE-Bahnhof, wird am heutigen Mittwoch wieder geöffnet. Das meldet Betreiber Neinver, und die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises signalisiert Einverständnis, wenngleich beispielsweise dem Fabrikverkaufszentrum Wertheim Village durch den Main-Tauber-Kreis die Wiedereröffnung bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, untersagt wurde. Dabei hatte die baden-württembergische wie die rheinland-pfälzische Landesregierung den Outlet-Betrieb erlaubt – Village-Betreiber Value Retail will rechtliche Schritte einleiten, wie das „Main-Echo“ meldet.