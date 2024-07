Plus Montabaur

Sherlock Holmes am Montabaurer Gymnasium: Treffsicheres Ensemble bietet Krimi-Klassiker

Von Thorsten Ferdinand

i Watson macht Ernst und bedroht einen Verdächtigen mit der Pistole. Sherlock Holmes scheint davon nicht überzeugt. Foto: Thorsten Ferdinand

In der englischen Region Dartmoor geht die Angst um: Sir Charles Baskerville ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Die Laienspiel-AG (LAG) des Mons-Tabor-Gymnasiums überraschte das Publikum jedoch mit einer weniger bekannte Variante der Geschichte. Und am heutigen Dienstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr wird das Stück noch ein letztes Mal in der Aula des Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasiums aufgeführt.