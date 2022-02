Ein kaputter Fahrradweg hier, eine defekte Straßenbeleuchtung dort: Wer in seiner Verbandsgemeinde einen Schaden entdeckt, hat auf der Internetseite der entsprechenden Kommune in der Regel die Möglichkeit, Mängel zu melden. Doch die Serviceangebote sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Wer was anbietet und wie der Service angenommen wird.