Mit ihren 32 Kilometern hat die Saynbachroute unter den in der Broschüre „Radfahren im Westerwald“ aufgeführten Touren eine mittlere Länge. Nachdem ich in jüngster Zeit höchstens mal die wenigen Kilometer zur Arbeit mit dem Rad gefahren bin, ist dieser Rundkurs ab Selters (samt An- und Heimfahrt) gerade das Richtige für mich, um wieder in den Sattel zu finden. Wobei auch die 520 Höhenmeter der Tour nicht zu vernachlässigen sind.