Drei gestandene Mannsleute sitzen in Deesen bei Günter Kuhn am Tisch und bekommen leuchtende Augen, wenn sie von „ihrer“ Erika sprechen. Der Hausherr und seine Freunde und Vereinskameraden Ulrich Hannappel und Hans Möller sind seit der Ahrflut jede Woche, manchmal mehrmals, nach Heimersheim im Ahrtal gefahren. Dort haben sie die Überschwemmungsschäden am Haus der 80-jährigen Anwohnerin repariert – und „ihrer“ Erika dabei auch neuen Lebensmut geschenkt.