„Ich als der ehemalige Ortsbürgermeister von Oberelbert kann zufrieden feststellen: Alle Mühen und jede Kraftanstrengung der letzten gut zehn Jahre haben sich gelohnt,“ begrüßte am Dienstagmorgen Karl Jung die ersten drei Bewohnerinnen in der neuen Wohnpflegegemeinschaft „Zum Wiesengrund“, die pünktlich zum Jahreswechsel fertiggestellt wurde. Eine weitere Bewohnerin wird in den nächsten Tagen erwartet. Damit ist zunächst ein Drittel der Wohnplätze belegt.