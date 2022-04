Die Seniorenresidenz Haus Laurentius am Waagweiher in Herschbach wird am Sonntag offiziell eröffnet, und Interessierte haben dann die Gelegenheit, sich durch das Anwesen führen zu lassen. 96 Zimmer, teils zur Doppelbelegung, und vier barrierefreie Wohnungen bietet das Haus des Betreibers Römergarten.