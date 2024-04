Plus Höhr-Grenzhausen

Seniorenresidenz mit Urlaubscharakter: Betreiber stellen Stadtrat Höhr-Grenzhausen neue Wohnanlage vor

i 142 Wohnungen für Senioren entstehen im Neubaugebiet am Vallendarer Törchen in Höhr-Grenzhausen. Foto: Maja Wagener

„Wir sagen immer, dass die Leute sich bei uns so wohl fühlen sollen wie in einem Urlaub“, erklärte Björn Weidner vor dem Stadtrat Höhr-Grenzhausen. „Pflege mit Hotelcharakter“ nannten der Chief Operations Officer der Wohnvoll AG und seine Kollegin, Head of Care Operations Isa Petschat, ihr Projekt am Vallendarer Törchen. Dort entstehen gerade 142 Seniorenwohnungen, zu deren Preisen das Gremium keine Information bekam.