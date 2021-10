Eine therapeutische Spielkonsole mit dem Namen memore-Box verbessert künftig im Seniorenzentrum St. Franziskus in Selters die geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Bewohner. Erprobte Einsatzgebiete sind etwa die Vorbeugung von Stürzen, die Demenz und auch Parkinson. Vor allem aber machen die Spiele den Bewohnern und Besuchern der Tagespflege in Selters sichtlich Spaß und motivieren sie so zum Mitmachen.