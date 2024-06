Plus Selters Selters setzt auf Beständigkeit: Rolf Jung ist wiedergewählt Von Camilla Härtewig i Der Moment, als der erneute Sieg klar ist: Schwester Petra Jung (links) ist erleichtert. Ehefrau Christina Jung gratuliert ihrem Mann Rolf mit einem Kuss zur Wiederwahl als Stadtbürgermeister von Selters. Dieser lächelt still. Foto: Camilla Härtewig Die Selterser Bürger haben sich bei der Stadtbürgermeisterwahl für Beständigkeit entschieden: Rolf Jung ist der alte und neue Stadtchef. Herausforderer Ralf Urban gratulierte und erkannte den deutlichen Vorsprung des Amtsinhabers an. Lesezeit: 2 Minuten

Kurz vor Schließung der Wahllokale herrscht in der Selterser Verbandsgemeindeverwaltung emsiges Treiben. Die letzten Wähler machen ihr Kreuzchen, die zahlreichen Wahlhelfer bereiten sich innerlich auf den langwierigen Auszählmarathon vor. Auf dem Handy verfolgen viele das French-Open-Finale in Paris. Daumen drücken für Alexander Zverev ist angesagt. Vergebens, wie sich am späteren ...