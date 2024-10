Plus Selters

Selters setzt auf Barrierefreiheit: Stadt kürt kreativsten Entwurf für John-Peter-Altgeld-Platz

i Ania Duszynskis (links) Entwurf gewann den Ideenwettbewerb zum John-Peter-Altgeld-Platz. In der Sitzung des Rats gratulierte Stadtchef Rolf Jung (Mitte) der Studentin und ihrer Professorin Henrike Specht. Foto: Maja Wagener

Bei einem Ideenwettbewerb zur barrierefreien Anbindung der Rheinstraße in Selters an den neu gestalteten John-Peter-Altgeld-Platz legte Ania Duszynski den kreativsten Entwurf vor. Den stellte die Koblenzer Architeturstudentin nun vor dem Stadtrat in Selters vor.