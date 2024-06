Plus Westerwaldkreis

Seit 75 Jahren musiziert sie für den Herrn: Trudel Schneider bleibt Posaunenchor Höhr-Grenzhausen treu

i Trudel Schneider spielt seit 75 Jahren Waldhorn für den Herrn. Foto: Peter Bongard/Evangelisches Dekanat Westerwald

Die kleine Trudel versteckt sich, während sie in ihr Waldhorn bläst. Denn ein Mädchen in einem evangelischen Posaunenchor wird damals beim CVJM nicht gerne gesehen. Vor 75 Jahren steht die Abkürzung noch für „Christlicher Verein junger Männer“, und Trudel Schneider ist die erste Frau in einem Kasseler Posaunenchor. Bei öffentlichen Auftritten dreht sie sich so, dass niemand ihre Zöpfe sieht und daran Anstoß nehmen könnte.