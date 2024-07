Plus Wirges Seelsorgerstelle in Wirges vakant: Rätselraten um den neuen Pfarrer von St. Bonifatius Von Hans-Peter Metternich i Die Pfarrerstelle von St. Bonifatius Wirges ist zurzeit vakant. Das Prozedere für eine Neubesetzung läuft. Die Zeichen, dass in absehbarer Zeit am sogenannten Westerwälder Dom (Bild) die Stelle eines leitenden Pfarrers wieder besetzt wird, stehen nicht schlecht. Foto: Hans-Peter Metternich 33 Jahre waren die Pfarrer Winfried Karbach und Ralf Plogmann als Seelsorger in der Pfarrei St. Bonifatius Wirges tätig (wir berichteten). Die beiden Priester haben zum 31. Mai ihren Dienst als Pfarrer beendet. Doch wann wird die Pfarrstelle neu besetzt? Lesezeit: 2 Minuten

Pfarrer Karbach geht mit 68 Jahren in den Ruhestand, Pfarrer Plogmann wird sich nach einer kurzen Auszeit in einem anderen Bereich seinen seelsorgerischen Aufgaben widmen. Nach einem bewegenden Abschied bei einem letzten Gottesdienst und einem Empfang, der den beiden Geistlichen zuteilwurde, ist die Stelle des Pfarrers in St. Bonifatius Wirges ...