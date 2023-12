Schwungvoll in die Weihnachtszeit: "Gentlemen’s Jazztett“ präsentierte Klassiker

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – auch was die Vielfalt der kulturellen Veranstaltungen im heimischen Raum betrifft. So auch im Historica-Gewölbe an der alten Stadtmauer von Montabaur, wo die „krummen Dienstage“ bei „Kultur im Keller“ am Dienstagabend auf die Zielgerade eingebogen sind. Zum Abschluss präsentierte das „Gentlemen’s Jazztett“ swingende Weihnachtsklassiker aus den USA und läutete so schwungvoll die Weihnachtszeit ein.