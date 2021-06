Über der Wasseroberfläche flirrt es. Nicht nur, weil es an diesem Vorsommertag tropisch heiß ist. Immer wieder ist zu sehen, wie ein kleines Insekt über den Schwimmteich surrt, der am Rande eines Neubaugebietes von Hundsangen liegt. Angelegt wurde er von Marcel Weidenfeller vor rund 13 Jahren direkt vor seinem Wohnhaus. Seitdem nutzt er ihn nicht nur zur Abkühlung an heißen Tagen. Denn so ein Teich habe zudem viele Vorteile für die Flora und Fauna.