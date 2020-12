Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 08:52 Uhr

Nistertal

Schwerer Verkehrsunfall: Neunjähriger prallt gegen Windschutzscheibe eines Autos

Schwer verletzt musste am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall in der Büdinger Straße in Nistertal ein Neunjähriger mit einem Hubschrauber in eine Kinderklinik transportiert werden. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad von einer Nebenstraße kommend auf die dortige Durchgangsstraße auf, ohne ein bevorrechtigtes Auto durchfahren zu lassen.