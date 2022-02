Am Morgen des 24. Februar fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Südstraße in Hof und bog auf die B 414 ein. Dabei übersah er das herannahende Fahrzeug eines 20-jährigen Mannes. Dieser wich dem 24-Jährigen aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 20-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Totalschaden an seinem Pkw.