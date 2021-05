Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 09:37 Uhr

Fehl-Ritzhausen

Schwerer Unfall in Fehl-Ritzhausen: Kind (3) läuft vor Auto und wird schwer verletzt

Ein dreijähriges Kind ist am späten Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Fehl-Ritzhausen schwer, aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich verletzt worden. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die Oranierstraße in Fahrtrichtung Stockhausen-Illfurth.