Schwerer Unfall bei Höhr-Grenzhausen: Auto wird in zwei Teile geteilt

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 09:19 Uhr

Zwischen Hillscheid und Höhr-Grenzhausen kam es am frühen Montagmorgen auf der L 310 zu einem schweren Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn. Ein Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen.

Um 7.11 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Wagen auf der L 310 in Richtung Höhr-Grenzhausen unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern gerät und mit seinem Auto in den Gegenverkehr kommt. Das Auto des Unfallverursachers ist seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen eines ebenfalls 23-Jährigen zusammengestoßen und wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in zwei Teile gerissen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 6000 Euro. Die L 310 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.